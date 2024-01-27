Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.2 комментария
Песков объяснил призывы Запада готовиться к войне с Россией
Песков: Запад пытается разговорами о войне с Россией отвлечь внимание граждан от внутренних проблем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что европейские страны разговорами о возможном военном столкновении с РФ пытаются отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.
Комментируя в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что вооруженный конфликт с Россией сейчас маловероятен, но к нему нужно быть готовым, Песков предложил обратить внимание на ситуацию в самой Германии, передает ТАСС.
Представитель Кремля указал на проходящие в стране протесты фермеров и предположил, что лучшим способом, чтобы отвлечь внимание от этой ситуации, будет «вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе».
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус оценил риск «нападения России» на НАТО.