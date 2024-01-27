«Аллея славы» с достижениями в летних видах спорта открылась на выставке «Россия»

Москвичи и гости столицы смогут увидеть стелы, посвященные победам российских спортсменов в легкой и тяжелой атлетике, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике и других.

«Аллея славы» пополнилась золотыми медалями девятикратной олимпийской чемпионки, восьмикратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы Лариса Латынина; четырехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, чемпиона Европы Алексей Немов; двухкратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона Европы, трехкратного чемпиона мира Андрея Моисеева; олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы Ольги Слюсаревой; олимпийской чемпионки, 12-кратной чемпионки мира, 14-кратной чемпионки Европы Ирины Караваевой, семикратного чемпиона Европы, семикратного чемпиона мира, победителя Всемирных игр Реваза Гургенидзе, а также чемпионки мира, обладателя Гран-при Европы Марины Ивиной из Херсонской области.

«У нас огромная страна, и есть регионы, где зима длится от сентября до мая, но это не мешает россиянам приобщаться к летним видам спорта. Наши спортсмены завоевали множество наград: более 400 олимпийских и свыше 2 тыс. медалей международных первенств! И за каждой победой стоит невероятный труд. Конечно, эти награды – хорошая мотивация для подрастающего поколения ставить большие цели и не бояться мечтать, достигать. Ведь у нас великий народ, который показывает – мы можем, и мы достойны. Верьте в свои силы, верьте в себя и свои возможности – они безграничны. И пусть правило трех «н» – нет ничего невозможного – будет нашим жизненным девизом», – заявил заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Также среди героев «Аллеи славы», заложивших свои награды в экспозицию, были серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, четырехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина и пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, двухкратная абсолютная чемпионка Европы Арина Аверина.

«Я благодарю Российское общество «Знание» за возможность быть сегодня здесь и заложить свою олимпийскую медаль. Я горжусь тем, что мы открываем новую экспозицию «Аллеи славы» на ВДНХ – в России это происходит впервые и это очень ценно. Я очень рада, что теперь у людей есть возможность прийти на ВДНХ, посмотреть на медали, почитать о каждом чемпионе. Это очень ценно для юных спортсменок – видеть своих кумиров и равняться на них», – подчеркнула Дина Аверина.

Свои медали для новой экспозиции также передали двухкратная олимпийская чемпионка, 17-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Евгения Канаева и двухкратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Елена Посевина-Блажевич. Награду олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки Европы, четырехкратной чемпионки мира Ирины Приваловой заложил ее отец Анатолий Привалов. Среди героев новой экспозиции есть чемпионы из Запорожской и Луганских областей: чемпионка мира, призер чемпионата Европы, двухкратная победительница этапов Кубка Мира Анна Буряк и чемпионка мира, трехкратная чемпионка этапов Кубка мира, двухкратная чемпионка Европы Ольга Сукач. За Ольгу медаль заложила вице-президент Всероссийской Федерации мас-рестлинга Марина Захарова.

По традиции в день открытия новых стел состоялись интервью с героями новой экспозиции. Алексей Немов поделился яркими воспоминаниями из спортивной карьеры и дал советы начинающим гимнастам. Гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о своих спортивных буднях, и балансе между тренировками и отдыхом, а Андрей Моисеев – о том, как пришел в пятиборье из плавания, Реваз Гургенидзе – о семейной школе акробатики в Звенигороде и воспитании подрастающих спортсменов. Кроме того, с аудиторией в этот день пообщалась Ольга Слюсарева, которая рассказала, какие качества спортсмена помогают ей на должности мэра Тулы.

«Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах. Позже появились стелы с именами чемпионов в зимних и водных видах спорта, стрелковом спорте и фехтовании. Выставка расположена с правой и левой стороны от павильона № 1, недалеко от главного входа на ВДНХ.