Политолог: Путин сделал из России арктическую державу номер один

Политолог Рудаков: Россия сохраняет лидерство в арктической гонке

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия укрепляет свои позиции как арктического лидера, как арктической державы номер один. Сегодня мы имеем самый большой в мире ледокольный флот. И тот факт, что он пополняется новым судном, свидетельствует об усилении наших позиций», – считает Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Атомный ледокольный флот имеет особое значение, это гордость страны. С экономической точки зрения он дает особые преимущества в части ведения торговли, экспорта природных ресурсов и усиления роли страны при формировании новых транспортных артерий мирового масштаба, в первую очередь Северного морского пути, – продолжил эксперт. – Нужно особо подчеркнуть роль президента в освоении Россией Крайнего Севера. Именно благодаря стратегическому видению Владимира Путина Россия вернулась в северные широты после событий 1990-х годов».

Сегодня Россия, отмечает политолог, обладает высокотехнологической инфраструктурой, без которой невозможно освоение природных богатств Арктики, нефтегазовых месторождений. «У России семь атомных ледоколов и 34 дизельных. Без этого флота трудно представить развитие Севморпути, работу полярных станций, организацию научных экспедиций. В этом контексте важно помнить слова президента, который подчеркнул, что ни у кого в мире нет таких судов. Закладка нового ледокола говорит о том, что Россия продолжает сохранять лидерство в арктической гонке», – подчеркнул собеседник.

Эксперт отметил огромный символизм в названии нового ледокола. «На этой неделе мы отмечаем 80-летие снятия блокады Ленинграда. Невозможно переоценить роль, которую сыграл город в развитии флота. Это место, с которого началась история России как великой морской державы. В настоящее время возрастает роль северной столицы в подготовке кадров для флота и судостроения. За свою 320-летнюю историю город на Неве превратился в символ морской мощи России, и носить его имя – большая честь для любого корабля», – рассказал Рудаков.

В пятницу на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсального атомного ледокола «Ленинград».

Корабль будет построен в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» и станет пятым серийным или шестым по счету атомным ледоколом проекта 22220. Сейчас в состав ледокольного флота России входит 34 дизельных и семь атомных ледоколов: головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».

«Завтра мы отмечаем особую, священную дату в истории Северной столицы да и всей страны – 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской, нацистской блокады. И новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу Ленинграда, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов», – сказал президент.

По словам Путина, сделан еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала России. «Мощный, современный атомный ледокол «Ленинград» станет уже пятым кораблем в своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что у России сегодня уникальный – самый большой ледокольный флот в мире. «И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией», – сказал президент.