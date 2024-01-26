Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.0 комментариев
Песков заявил об успешном развитии Калининградской области
Калининградская область успешно развивается, хотя ее и окружают недружественные страны Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Калининград обладает уникальным географическим положением, это важнейший эксклав, сказал Песков, передает ТАСС.
Развитие региона является стратегической задачей для государства, это было так и в тот период, когда отношения России и ЕС развивались в позитивной динамике.
«Сейчас, когда это окружение стало недружественным, говоря точнее, враждебным, эта задача стала еще важнее», – указал он.
Необходима постоянная реализация программ поддержки за счет федерального центра, но и сама Калининградская область эффективно расходует средства.
Это констатировалось на совещании с президентом Владимиром Путиным, которое прошло в четверг.
Представитель Кремля также объяснил, почему губернатор региона Антон Алиханов и президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки передвигались в одном автомобиле. Он уточнил, что глава государства при посещении регионов приглашает к себе в машину губернаторов.
«Он использует время переездов, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе», – заключил Песков.