Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?6 комментариев
Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису
Серб Джокович проиграл итальянцу Синнеру в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису
Итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
Отмечается, что встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу Синнера, посеянного на турнире под четвертым номером. У Джоковича был первый номер посева. В финале Синнер встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (третий номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (шестой номер посева), который начнется в пятницу в 11.30, передает ТАСС.
Напомним, Джокович является рекордсменом по числу побед на Открытом чемпионате Австралии, на счету серба десять выигранных титулов. Джокович проиграл матч на Открытом чемпионате Австралии впервые с 2018 года. В 2022 году сербу аннулировали австралийскую визу и депортировали из страны, так как он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая была обязательной для въезжающих в Австралию иностранцев.
Синнер является четвертой ракеткой мира. На его счету десять титулов ATP. Итальянец впервые вышел в финал турнира Большого шлема, ранее он доходил до полуфинала на Уимблдоне в 2023 году.
Напомним, россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.