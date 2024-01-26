В Омской области открылась межконфессиональная конференция «Сибирь – территория диалога»

Tекст: Ольга Никитина

«Важно, что такой форум проходит именно у нас в регионе, ведь наша область – настоящий пример этноконфессиональной стабильности и крепкой дружбы между людьми разных национальностей и религий», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.

«Как подчеркивает наш президент Владимир Владимирович Путин, Россия сильна своим единством, и только так мы справимся со всеми трудностями», – добавил глава региона.

Хоценко сообщил, что поблагодарил главу Духовного собрания мусульман России Альбира Рифкатовича Крганова и муфтия Духовного управления мусульман Сибири Зулькарная Шакирзяновича Шакирзянова за большой вклад в межнациональную гармонию, которая строится на принципах взаимоуважения, равенства и солидарности.

В сообщении на портале правительства Омской области говорится, что конференция продлится два дня. «Идейным вдохновителем проведения конференции в Омской области является Духовное собрание мусульман России при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, созданного централизованными мусульманскими религиозными организациями, а организатором выступило Духовное управление мусульман Сибири и его муфтий Зулькарнай Шакирзянов», – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что межконфессиональное и межнациональное согласие в России – пример того, как нужно выстраивать национальную и конфессиональную политику, что проявляется как на федеральном, так и региональном уровне: власть не только поддерживает инициативы, но и принимает непосредственное участие в их реализации, в проведении подобных форумов.

«Национальное и конфессиональное единство – самое главное и ценное наше достояние. Сплочение общества и чувство локтя всегда помогало нашим предкам побеждать в войнах и преодолевать непростые времена. (…) Омская область – пример региона, в котором никогда не было, нет и, убежден, никогда не будет места межэтническим конфликтам и разногласиям. На протяжении многих лет мы сохраняем лидирующие позиции в Сибири по показателям этноконфессиональной стабильности. И сделаем все от нас зависящее, чтобы и впредь выстраивать межнациональный диалог в регионе на принципах взаимоуважения, равенства и солидарности. Уверен, наша конференция, на которой будет обсуждаться передовой опыт национальных и религиозных организаций, внесет весомый вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в нашем обществе», – приводятся в сообщении слова Хоценко.

От имени Духовного собрания мусульман России и коллег по Общественной палате РФ участников и зарубежных гостей конференции приветствовал Муфтий Альбир Крганов.

Муфтий Альбир Крганов поприветствовал участников встречи от имени Духовного собрания мусульман России и коллег по Общественной палате России и отметил, что вопросы сохранения исторической и культурной преемственности развития, укрепление межнационального и межрелигиозного взаимодействия, повышение роли религиозных организаций в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи созвучны требованиям времени и характеру современной ситуации.

«Недавно президент нашей страны сказал: «Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное и гражданское согласие – это предательство и преступление против России». Мы должны быть твердыми и сильными в вопросах веры и избранной духовно-нравственной позиции. Святейший Патриарх Кирилл в докладе на XXIV пленарном заседании всемирного русского народного собора подчеркнул: «Сегодня вопросы этического выбора приобрели в мире особое звучание. Они определяют, как вектор движения конкретного человека, так и судьбы целых стран и народов. И от того, как мы твердо мы с вами будем стоять в истине, насколько мы будем верны заветам своих отцов, преданны непреходящим духовным и нравственным ценностям, которые мы получили в том числе через религиозную традицию, во многом зависит будущее нашей страны, народа, а в глобальном плане, думаю, и будущее человеческой цивилизации», – напомнил он.

«И мы, мусульмане России, солидарны со словами предстоятеля Русской православной церкви, с нашими православными братьями. Россия со своим национальным лидером Владимиром Путиным уверенно вступила в новый 2024 год – год новых исторических свершений и важных событий», – подчеркнул муфтий Альбир Крганов.

