Россиян предупредили о росте цен на корм для кошек и собак

РБК: Россиян предупредили о росте отпускных цен на корма для кошек и собак до 12%

Tекст: Александра Юдина

По информации российского подразделения швейцарской компании Nestle ( Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix), цены могут вырасти на 12%, передает РБК.

Изменение цен ожидается с 5 февраля, данное уведомление уже поступило. Так, повышение отпускных цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan.

В частности, влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%, сухой корм для кошек Felix – на 6,4-8%, сухие корма для кошек и собак Purina One – от 1 до 10%.

Касательно марки Pro Plan, стоимость сухих кормов для собак и кошек вырастет от 1 до 12%, а на влажный корм – в пределах 1,5%.

Ветеринарные линейки Pro Plan для кошек при этом вырастут в цене на 4-12% в сухих кормах и на 9,7% – влажных. Аналогичное изменение цены в таких кормах для собак составит до 10% по сухим кормам и на 7% – по влажным.

Отмечается, что повышение цен объясняется изменением себестоимости из-за роста закупочных цен на сырье на 11-25%. Так, подорожали куриные, мясные и рыбные ингредиенты и их производные. Также повысились закупочные цены на другие ингредиенты, используемые для производства, в том числе из-за существенного ослабления курса рубля. Помимо сырья дорожают логистика и упаковка.

Как заметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в прошлом году цены выросли на многие товарные позиции, такие как мясо птицы, субпродукты и другие продукты переработки скота – это было связано с неожиданно высоким ростом спроса на фоне повышения располагаемых доходов населения.

Ранее ФАС заявила о намерении проверить обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы, которое с начала прошлого года по июль выросло в цене на 11,5%.