Госдума одобрила признание стрима отягощающим обстоятельством преступления

Госдума одобрила признание стрима совершения преступления отягощающим обстоятельством

Tекст: Валерия Городецкая

Законопроект предлагает дополнить статью «Обстоятельства, отягчающие наказание» Уголовного кодекса России пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях, передает ТАСС.

Упоминание треш-стримов вносится в десять уголовных статей, в том числе «Убийство», «Побои» и «Похищение человека».

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что совершение таких преступлений с публичной демонстрацией «значительно повышает общественную опасность этих деяний, поскольку посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинства конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц».

Чтобы позволить судьям ограничивать преступникам доступ в интернет, законопроект предлагает ввести дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по статьям, определяющим ответственность за умышленное причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью, побои, истязание и незаконное лишение свободы.

Ранее в Госдуме поддержали введение штрафов до 700 тыс. рублей за треш-стримы.