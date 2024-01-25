СК решил просить об аресте напавшего на сотрудника ППС в Москве

СК намерен ходатайствовать об аресте напавшего на сотрудника ППС в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

В квартире нападавшего провели обыск, также с ним самим проведены следственные действия, на допросе он признал вину, ему предъявили обвинение, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что СК планирует ходатайствовать в Кунцевском райсуде Москвы о его аресте.

Согласно версии следствия, 24 января сотрудник ППС при обходе маршрута по улице Бобруйской заметил мужчину, чье поведение вызвало подозрения. Полицейский остановил его, чтобы установить личность и проверить документы.

Мужчина проигнорировал требование и нанес ему удар ножом, а затем сбежал. Позже его задержали.