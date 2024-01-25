Симоньян раскрыла подробности о списке пленных ВСУ на борту Ил-76

Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой

Tекст: Евгений Поздняков

«К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

«Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

«В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

«Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

«Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.