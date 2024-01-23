Слуцкий презентовал работу своего избирательного штаба в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Штаб начал свою работу в конце прошлого года, в кол-центре волонтеры ЛДПР занимаются приемом обращений граждан из всех точек страны в рамках всероссийского опроса граждан, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня у нас промежуточная презентация федерального избирательного штаба, который начал работать раньше, чем у других кандидатов. Мы распределили задачи, не отдыхали в Новый год – фронт задач достаточно большой, все департаменты штаба работают круглыми сутками. Мы постоянно на связи с регионами по ВКС», – сказал на презентации кандидат в президенты России Леонид Слуцкий.

Он отметил, что в кол-центре в круглосуточном режиме трудятся несколько десятков волонтеров, в штаб поступает очень большой объем звонков.

«Сейчас нужно использовать внеурочное время. Конечно, устаешь, но нужно разговаривать с регионами Сибири и Дальнего Востока, принять оттуда запросы, проблемы. И как надежная политическая партия России мы должны суметь не просто поддержать людей, а разрешить ситуации. Мы не бюро добрых услуг, мы избирательный штаб. Мы работаем не ради хайпа. Наша задача в том, чтобы решить проблемы людей, дойти до каждого человека и до каждой семьи. Наши двери открыты для каждого, к нам можно обратиться в избирательном штабе любого региона. Представители партии всегда выслушают и помогут», – подчеркнул Слуцкий.

Кроме того, Слуцкий по видеоконференцсвязи провел совещание с региональными отделениями Петербурга, Смоленска, Красноярска. Руководитель фракции ЛДПР получил данные от партийцев, проводящих опрос в передвижном мобильном пункте ЛДПР.

Агитавтобусы работают в 8 регионах, и в более 40 населенных пунктах. По данным на 23 января 2024 года «Всероссийский опрос» очно прошли более 10 тыс. человек, а в формате онлайн более 25 тыс. граждан, на имя Слуцкого поступило более 15 тыс. обращений.

Кандидат в президенты также продемонстрировал представителям СМИ работу политического алгоритма ИИ «Жириновский». Нейрожириновский ответил на вопросы журналистов.