Сериал «Большой дом» покажут на Первом канале к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Сериал «Большой дом» выходит на Первом канале к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Сериал расскажет о том, как в блокадном Ленинграде сотрудники спецслужб предотвратили масштабную диверсию, но главарь банды нацистов смог уйти и вернулся спустя 20 лет с новым зданием. Картина снята на основе рассекреченных реальных уголовных дел, сообщает Первый канал.



«Действие картины происходит одновременно в двух временных плоскостях – в Ленинграде 1942 и 1965 годов, – рассказывает о проекте режиссер-постановщик и соавтор сценария Егор Кончаловский. – В определенном смысле эти временные рамки диктовали нам уголовные дела. Блокада Ленинграда – это отдельно взятая трагедия внутри Отечественной войны. Этому не было аналогов никогда в мире, когда огромный миллионный город был вынужден выживать 872 дня без света, тепла, еды, воды. Это очень трудная и сложная тема, и вся съемочная группа отнеслась к ней с трепетным уважением. Что касается 1965 года, для меня это символичная эпоха, время моего появления на свет. Кроме того, 1960-е – удивительное время, которое оставило огромный след в культуре России. Мой отец был ярким представителем оттепели, он снимал тогда первую свою картину «Первый учитель», где они познакомились с мамой, и вторую – «Ася Клячина». Я к этому времени отношусь с удивительной нежностью».



В центре сюжета картины – интеллектуальная схватка главного героя – подполковника КГБ Михаила Широкова (Борис Хвошнянский и Илья Коробко) и диверсанта, работавшего во время войны на немецкую разведку, Александра Строганова по кличке Граф (Артур Ваха и Никита Волков).

В фильме также сыграли Виталий Кищенко, Карина Разумовская, Сергей Мигицко, Александр Лыков, Сергей Уманов, Ольга Белинская, Кирилл Полухин, Яков Шамшин и другие. Две эпизодические роли сыграют режиссер и один из авторов сценария.

«Когда речь идет о блокадных днях, то это – национальная трагедия и великая скорбь, мы отдаем дань уважения, преклонения. И таким образом, на мой взгляд, формируемся сами», – поделился исполнитель роли подполковника КГБ Михаила Широкова Борис Хвошнянский.



Первая серия будет показана 22 января в 22.00 по московскому времени.



Также при поддержке ИРИ 22 января на СТС стартует комедийный сериал Алексея Зотова «Политех» о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом, телепремьеру которого приурочили ко Дню студента.

