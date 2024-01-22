Выборы-2024: Голосование помогает воспитать в детях ответственность

Представитель ПАО Камчатскэнерго Елена Симаева: Выборы помогают воспитать в детях ответственность

Tекст: Олег Исайченко

«Существует распространенное мнение, что один человек ничего не решает. Но это в корне неверное суждение, навязанное нам извне. Если посмотреть на динамику голосования, то можно увидеть, как иногда счет идет буквально на голоса. Поэтому сыграть решающую роль может каждый из нас», – сказала Елена Симаева, советник гендиректора ПАО Камчатскэнерго, член Общественной палаты Камчатского края.

«Ну и не стоит забывать о том, что выборы – это всегда интересное мероприятие, особенно для детей. Меня, например, папа всегда брал с собой. Это была такая семейная традиция – утром, когда еще солнце не полностью поднялось из-за горизонта, он тепло одевал меня, сажал в санки и вез по еще не растаявшему снегу», – вспоминает спикер.



«А на самих участках происходило какое-то действо, которое мне, как ребенку, на тот момент было непонятно, но тем и завораживало. И вот это ощущение таинства и волшебства осталось со мной на всю жизнь», – замечает она.

«Более того, если все мы будем приходить на избирательные участки семьями, то у наших детей появится понимание, что это действительно важное мероприятие, которое нельзя пропускать. Это в некотором роде напоминает покупку елки перед Новым годом. Мало кто задается вопросом, а зачем она нужна в доме, но каждый из нас по традиции каждую зиму покупает ее», – приводит пример специалист.

«Это «зашито» в нашей генетической памяти. Недаром говорят – если хочешь воспитать ребенка, воспитай себя. Когда нашим сыновьям и дочерям исполнится 18 лет, все воспоминания сами проснутся и напомнят, что выборы – это не только значимая традиция, которой стоит придерживаться, но и крайне ответственное дело», – заключила Симаева.