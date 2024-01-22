Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.16 комментариев
Выборы-2024: Голосование помогает воспитать в детях ответственность
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Представитель ПАО Камчатскэнерго Елена Симаева: Выборы помогают воспитать в детях ответственность
Если ходить на выборы семьями, то в будущем нашим детям не придется объяснять, почему это важно. Голосование станет такой же частью «генетического кода» человека, как празднование Нового года. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала советник гендиректора ПАО Камчатскэнерго Елена Симаева.
«Существует распространенное мнение, что один человек ничего не решает. Но это в корне неверное суждение, навязанное нам извне. Если посмотреть на динамику голосования, то можно увидеть, как иногда счет идет буквально на голоса. Поэтому сыграть решающую роль может каждый из нас», – сказала Елена Симаева, советник гендиректора ПАО Камчатскэнерго, член Общественной палаты Камчатского края.
«Ну и не стоит забывать о том, что выборы – это всегда интересное мероприятие, особенно для детей. Меня, например, папа всегда брал с собой. Это была такая семейная традиция – утром, когда еще солнце не полностью поднялось из-за горизонта, он тепло одевал меня, сажал в санки и вез по еще не растаявшему снегу», – вспоминает спикер.
«А на самих участках происходило какое-то действо, которое мне, как ребенку, на тот момент было непонятно, но тем и завораживало. И вот это ощущение таинства и волшебства осталось со мной на всю жизнь», – замечает она.
«Более того, если все мы будем приходить на избирательные участки семьями, то у наших детей появится понимание, что это действительно важное мероприятие, которое нельзя пропускать. Это в некотором роде напоминает покупку елки перед Новым годом. Мало кто задается вопросом, а зачем она нужна в доме, но каждый из нас по традиции каждую зиму покупает ее», – приводит пример специалист.
«Это «зашито» в нашей генетической памяти. Недаром говорят – если хочешь воспитать ребенка, воспитай себя. Когда нашим сыновьям и дочерям исполнится 18 лет, все воспоминания сами проснутся и напомнят, что выборы – это не только значимая традиция, которой стоит придерживаться, но и крайне ответственное дело», – заключила Симаева.