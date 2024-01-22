Хуситы заявили о нежелании атаковать российские суда в Красном море

Представитель хуситов заявил о нежелании атаковать российские суда в Красном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил аль-Бахити в интервью телеканалам RTL и NTV, российские, китайские и германские суда не являются целями хуситов. Он уточнил, что это касается всех судов, «конечно, за исключением тех, которые связаны с сионистским режимом Израиля», передает ТАСС.

Одновременно аль-Бахити заявил о намерении «Ансар Аллах» расширить военные акции после ударов США и Британии по Йемену. По его словам, «возможны атаки и на военные корабли».

Как сказал аль-Бахити, военные операции движения продолжатся до тех пор, пока не прекратится геноцид в Газе и пока население не получит еду, медикаменты и горючее. По его словам, цель «Ансар Аллах» – вынудить грузовые суда менять курс, чтобы повысить для компаний экономические издержки и тем самым повысить давление на Израиль.

Ранее британская компания Ambrey сообщила, что йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, предположительно перевозивший российскую нефть.