Стало известно о долге ЕС в 7 млрд евро перед дававшими оружие Киеву странами

Стало известно о долге ЕС более чем в 7 млрд евро перед дававшими оружие Киеву странами

Tекст: Ольга Иванова

Поясняется, что долг связан с созданием нового Фонда помощи Украине. Источник издания указал, что задержки с возвратом средств государствам-членам могут помешать поставкам через эту систему, передает РИА «Новости».

Этот фонд подразумевает, что возмещение расходов государствам ЕС должно осуществляться на «более строгих» условиях, чем те, которые действуют в настоящее время. Предполагается, что в качестве единственной методики оценки будет учет цены переданных Киеву запасов вооружения, а не того, во сколько обходится стране пополнение арсенала.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро.