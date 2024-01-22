В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.3 комментария
Экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем в семь раз
Экспорт пассажирских автомобилей из Китая в Россию за 2023 год вырос до 11,5 млрд долларов с 1,6 млрд долларов по итогам 2022 года, то есть в 7,2 раза, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Как сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM), за прошлый год поставлено на зарубежные рынки в общей сложности 4,1 млн автомобилей (+63,7%), передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордных 240,11 млрд долларов.