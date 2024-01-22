  • Новость часа В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое
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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке
    Опубликовано видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
    Хозяин погибшего кота Твикса рассказал о его тяжелой судьбе
    Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском
    Выживший в крушении самолета россиянин дошел до села в Афганистане
    Стала известна причина перекрытия Босфора
    Умер актер команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    50 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

    30 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    13 комментариев
    22 января 2024, 08:24 • Новости дня

    Нефть подешевела на новостях о поставках

    Мировые цены на нефть снизились на фоне новостей о поставках

    Мировые цены на нефть в понедельник опустились на фоне новостей о нефтяных поставках: трейдеры реагируют на сообщение о снятии форс-мажора на крупном ливийском месторождении.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.38 снижается на 0,34%, достигая 78,29 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,3%, до 73,03 доллара, передает РИА «Новости».

    В выходные Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила о снятии форс-мажора на крупнейшем в стране месторождении Шарара после двух недель блокировки. В итоге ожидания более высоких поставок сдерживают котировки.

    Также эксперты продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщило, что поставки из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти 9 млн баррелей, задерживаются, поскольку танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море.

    21 января 2024, 17:44 • Новости дня
    На месте крушения летевшего в Москву самолета нашли выживших
    На месте крушения летевшего в Москву самолета нашли выживших
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы, сообщила Росавиация.

    Как указали в пресс-службе, по информации от российского посольства в Афганистане, из шести человек, которые находились на борту самолета, предварительно, четверо живы, судьба двоих человек уточняется. Отмечается, что у четверых пострадавших различные травмы, передает РИА «Новости».

    Министерство транспорта и авиации при правительстве, сформированном движением «Талибан» (запрещено в РФ), также сообщило, что поисково-спасательная группа обнаружила самолет, пропавший с радаров, четыре человека, включая пилота самолета, живы, пишет ТАСС.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    21 января 2024, 14:26 • Новости дня
    Стала известна причина перекрытия Босфора

    Транзит через Босфор перекрыли из-за поломки у идущего из России танкера

    Стала известна причина перекрытия Босфора
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил источник в береговой охране Турции.

    Как сообщил источник РИА «Новости», у танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор сломался якорь, в результате чего транзит судов через пролив был приостановлен в обе стороны.

    По его словам, буксиры береговой охраны помогают судну под флагом Либерии выйти из ситуации.

    Ранее в береговой охране сообщили, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен на неопределенный срок. До этого в ведомстве сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    21 января 2024, 11:23 • Новости дня
    Названа предварительная причина крушения летевшего в Москву самолета

    Причиной крушения самолета Falcon 10B в Афганистане мог стать отказ двигателей

    Tекст: Валентина Григоренко

    Технический отказ двух двигателей является предварительной причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане, сообщили в оперативных службах.

    Как уточнили в оперативных службах, двое россиян были среди шести человек, находившихся на борту пропавшего над Афганистаном российского джета, передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет, принадлежащий ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент.

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    21 января 2024, 09:25 • Новости дня
    В Национальной картинной галерее в Сухуме сгорели тысячи картин

    МЧС: Пожар возник в Национальной картинной галерее в Сухуме, сгорели тысячи картин

    В Национальной картинной галерее в Сухуме сгорели тысячи картин
    @ mchs.apsny.land

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар возник в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея, сообщает МЧС Абхазии.

    Как сообщили в ведомстве, здание Центрального выставочного зала загорелось около 04.00 к 07.00 пожар потушили, но, по предварительной информации, сгорели тысячи картин, передает ТАСС.

    Как цитирует временно исполняющую обязанности министра культуры Динару Смыр госагентство «Апсныпресс», на втором этаже здания располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров, все сгорело, в том числе 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Она назвала случившееся невосполнимой утратой для национальной культуры Абхазии.

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    21 января 2024, 18:22 • Новости дня
    Полиция задержала избившего девушку актера Андрея Гариста
    Полиция задержала избившего девушку актера Андрея Гариста
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве полиция задержала актера из фильма «Подольские курсанты» Андрея Гариста, который избил девушку в ходе конфликта в квартире, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Как сообщает ТАСС, в ночь на воскресенье в квартире одного из домов, расположенных в 3-м Павелецком проезде, произошел конфликт что между проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной возник конфликт. В ходе драки мужчина нанес женщине телесные повреждения.

    На место происшествия прибыли полицейские, они задержали мужчину, которым оказался актер театра «Ленком» Андрей Гарист. Согласно предварительному диагнозу, у женщины резаная рана кисти.

    Полицеские осмотрели квартиру, в ней были обнаружены и изъяты банки с высушенными растениями, которые были направлены на исследование. Экспертиза показала, что что часть изъятого вещества растительного происхождения является наркотическим средством.

    В отношении актера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Гарист снялся в фильмах «Подольские курсанты» и «Тихие воды – 2».

    Ранее суд в Калининграде приговорил местного бизнесмена Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно за избиение актера Павла Прилучного в 2020 году.

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    22 января 2024, 01:07 • Новости дня
    Умер актер команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе умер от остановки сердца актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены», а также литератор и драматург Евгений Хаит, сообщил шоумен и депутат одесского горсовета Олег Филимонов.

    Филимонов сообщил, что Хаит умер от остановки сердца, прощание с ним состоится во вторник, 23 января, передает Ura.ru.

    Хаит известен также как сценарист проекта «Голые и смешные» и участник юмористической передачи «Джентельмен-шоу». В составе команды КВН «Одесские джентльмены», Хаит стал чемпионом КВН в 1987, а затем и в 1990 годах.

    Хаит был сыном писателя-сатирика и легендарного игрока КВН Валерия Хаита. Брат Евгения Хаита – один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит.

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    21 января 2024, 17:58 • Новости дня
    Около Крыма заметили самолет ВМС США во время попытки удара ВСУ

    Tекст: Валентина Григоренко

    Принадлежащий ВМС США самолет курсировал около западного побережья Крыма во время попытки авиаудара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из данных портала Flightradar24.

    По информации портала, неизвестный самолет, который принадлежит ВМС США, «нарезал круги» примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова, передает ТАСС.

    Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.

    Приблизительно в течение 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море. В районе Констанцы он вновь начал «нарезать круги».

    Ранее дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам России.

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    21 января 2024, 22:39 • Новости дня
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

    Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

    Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.

    Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.

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    21 января 2024, 08:54 • Новости дня
    Крым призвал Германию вернуть похищенные фашистами ценности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть похищенные в годы фашистской оккупации музейные ценности музеям Крыма.

    По его словам, многие музейные ценности уничтожили или вывезли в годы фашисткой оккупации в Германию, в том числе сокровища Алупкинского дворца-музея, передает РИА «Новости». Константинов добавил, что перед войной в Крыму работало 25 музеев и все они понесли невосполнимые потери. Он отметил также, что Германия должна вернуть похищенное.

    По его мнению, данный вопрос можно было бы рассмотреть и в судебном порядке после очередной победы России над Западом, а компенсация наших потерь должна жестче проводиться жестче. Константинов подчеркнул также, что требования, не подтвержденные силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они не были.

    Ранее в Крыму призвали возбудить уголовное дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, а сами музеи признать потерпевшими.

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    21 января 2024, 12:23 • Новости дня
    ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области
    ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное Харьковской области, а также отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Синьковки Харьковской области, Терны ДНР и Коломыйчихи ЛНР. Отмечается, что в результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля.

    Как указали в пресс-службе, на Краснолиманском направлении российская армия отразила три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. В сообщении говорится, что Украина на данном направлении потеряла до 80 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.

    В Минобороны добавили, что на Донецком направлении Россия отразила две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Кирово и Клещеевки ДНР, после атак ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

    В ведомстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении российские солдаты отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. На данном направлении, отмечает Минобороны, Украина потеряла до 70 военнослужащих, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным ведомства, на Запорожском направлении Украина потеряла более 30 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, а на Херсонском направлении ВСУ лишились до 20 военных и четырех автомобилей.

    В Минобороны заявили, что российские войска ликвидировали склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, и поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки ДНР.

    В сообщении говорится, что средствами ПВО в течение суток перехватили тактическую ракету «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожены 43 украинских беспилотника, в том числе в районах Великих Выселок, Лимана Первого Харьковской области, Верхнекаменки, Белогоровки, Шипиловки ЛНР, Спорного, Соледара ДНР, Песчановки, Подлесного, Подстепного Херсонской области и Каменки-Днепровской Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили на Донецком направлении четыре атаки украинских штурмовиков в районах Шумов и Белогоровки ДНР.

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    21 января 2024, 16:00 • Новости дня
    Москва призвала мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Донецке
    Москва призвала мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Донецке
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт, заявили в МИД РФ. По последним данным, в результате обстрела ВСУ на рынке в Донецке погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

    В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия категорически осуждает «этот вероломный удар по гражданскому населению». В МИД указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления», передает РИА «Новости».

    В ведомстве призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, поскольку «их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям».

    В МИД подчеркнули, что атаки со стороны Украины наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. В ведомстве отметили, что с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма, поэтому необходимо достигать все цели и задачи СВО.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

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    21 января 2024, 13:48 • Новости дня
    Разбившийся в Афганистане самолет вывозил заболевшую россиянку из Таиланда

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет, пропавший с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга, сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

    В консульском отделе указали, что это частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Отмечается, что россиянку сопровождал ее супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином России, передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет, принадлежащий ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения.

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    21 января 2024, 10:48 • Новости дня
    Направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился в горах Афганистана

    Направлявшийся в Москву пассажирский самолет Falcon разбился в горах Афганистана

    Направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился в горах Афганистана
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана, сообщило агентство Aamaj news со ссылкой на местные источники.

    По сообщению агентства, самолет разбился в провинции Бадахшан по причине технической неисправности, передает ТАСС. Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств крушения.

    Как передает агентство Khaama Press, источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в Госреестре гражданских воздушных судов России, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент. Там добавили, что предварительно на борту пропавшего самолета было четыре члена экипажа и два пассажира. В ведомстве отметили также, что находятся на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.

    Ранее в Непале разбился самолет с 22 людьми на борту.

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    22 января 2024, 00:04 • Новости дня
    Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане

    AI: Выживший в крушении самолета Falcon 10 дошел до села в Афганистане и попросил помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Один из выживших при падении самолета Falcon 10 в Афганистане добрался до села Педу и попросил о помощи жестами, сообщил телеканал Afghanistan International (AI).

    Жители Педу отвели потерпевшего крушение к представителям «Талибана» (движение признано террористической организацией и запрещено в России), оказалось, что иностранцы, бывшие на борту самолета, также находятся у них, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Afghanistan International.

    По данным Telegram-канала Mash, добрался до Педу россиянин Игорь Сывороткин, который является медицинским работником.

    Ранее сообщалось, что пилот летевшего в Россию самолета Falcon 10 выжил после авиакатастрофы в Афганистане.

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    22 января 2024, 05:23 • Новости дня
    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое

    Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.

    Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.

    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.

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      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    • Иран против Пакистана: новая война?

      Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

    • Истерика Зеленского в Давосе

      Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит?

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    Развитие транспортной системы России в 2023 году

    Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике. Подробности

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    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    • Украина делает из женщин свой последний резерв

      На Украине активно обсуждается привлечение последнего мобилизационного резерва – женщин. Ряд профессиональных категорий уже обязали встать на воинский учет независимо от пола, приходит множество сообщений о том, что фактически призыв женщин в украинскую армию уже начался.

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