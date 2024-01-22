В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?50 комментариев
Нефть подешевела на новостях о поставках
Мировые цены на нефть снизились на фоне новостей о поставках
Мировые цены на нефть в понедельник опустились на фоне новостей о нефтяных поставках: трейдеры реагируют на сообщение о снятии форс-мажора на крупном ливийском месторождении.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.38 снижается на 0,34%, достигая 78,29 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,3%, до 73,03 доллара, передает РИА «Новости».
В выходные Национальная нефтяная корпорация Ливии сообщила о снятии форс-мажора на крупнейшем в стране месторождении Шарара после двух недель блокировки. В итоге ожидания более высоких поставок сдерживают котировки.
Также эксперты продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщило, что поставки из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти 9 млн баррелей, задерживаются, поскольку танкеры вынуждены менять маршрут из-за ситуации в Красном море.