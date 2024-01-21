В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?36 комментариев
Режим повышенной готовности объявлен на объектах в Ленобласти
Режим повышенной готовности объявлен на объектах критической инфраструктуры в Ленобласти
Правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае обнаружения, сообщили региональные власти.
В сообщении правительства Ленинградской области в Telegram-канале говорится, что подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел ночью на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности.
Глава района Юрий Запалатский сообщил, что причиной пожар в терминале «Новатэка» стали два взрыва.