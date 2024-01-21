Пожар на терминале компании «Новатэк» в Ленобласти локализован

Tекст: Валентина Григоренко

Как уточнили в ЕДДС, пожар локализован, но не ликвидирован. Отмечается, что в настоящий момент там горит одна цистерна объемом 100 кубометров, передает РИА «Новости».

Глава района Юрий Запалатский сообщил, что причиной пожар в терминале «Новатэка» стали два взрыва. По его словам, в 2:45 ему позвонил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сообщил, что в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк» произошли два взрыва, пишет ТАСС.

Он добавил, что в 03:00 администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти, где и было принято решение ввести режим повышенной готовности.

Запалатский подчеркнул, на момент взрывов на предприятии находились 148 человек, жертв и пострадавших нет, ситуация полностью под контролем.

Позже Дрозденко в своем Telegram-канале написал, что спасатели доложили о локализации возгорания в терминале «Новатэк». По его словам, уровень пожара понижен до второго.

В воскресенье в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар в терминале «Новатэка», пострадавших нет.