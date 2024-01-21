Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.6 комментариев
Пожар произошел на терминале компании «Новатэк» в Ленобласти
Пожар произошел на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга Ленобласти
В порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар в терминале «Новатэка», пострадавших нет, персонал эвакуирован, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Губернатор написал в Telegram-канале, что к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса, а в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.
Ранее крупный пожар произошел на нефтебазе в Клинцах Брянской области.