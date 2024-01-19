И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.6 комментариев
Богомаз: Четыре резервуара горят на нефтебазе в брянских Клинцах
Губернатор Брянской области Богомаз заявил о горении четырех резервуаров на нефтебазе
Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в Клинцах Брянской области, пожару присвоен повышенный ранг сложности, более 30 жителей временно эвакуированы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он указал, что возгорания ликвидируют пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд.
Богомаз добавил, что силы и средства брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме и делают все возможное для ликвидации пожара.
Также глава региона сообщил, что в целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам, подготовлен пункт временного размещения населения.
Кроме того, по словам губернатора, в данный момент эксперты Роспотребнадзора мониторят предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе.
Напомним, сбитый в пятницу в Брянской области беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу.