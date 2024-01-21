В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?31 комментарий
Посол Белоруссии выразил соболезнования Пушилину в связи с обстрелом Донецка
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования главе ДНР Денису Пушилину в связи с обстрелом Донецка, сообщило посольство.
Крутой попросил передать слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.