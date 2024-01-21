В Севастополе объявили воздушную тревогу

Хазанов высказался о способностях Карибидиса и Галустяна

Хазанов назвал Карибидиса и Галустяна талантливыми людьми, которым нужен хороший режиссер

Tекст: Вера Басилая

Хазанов заявил, что очень редко, «почти никогда» у него вызывает улыбку выступления молодых юмористов. При этом он назвал Карибидиса очень одаренным и интересным исполнителем, с яркой индивидуальностью, а Галустяна талантливым человеком, передает НТВ.

Артист считает, что «не нашелся режиссер Данелия или Рязанов», художник, который бы мог трансформировать дарование Галустяна во что-то крупное.

Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.