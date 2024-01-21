В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?0 комментариев
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Позже Развожаев добавил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с использованием военными табельных средств маскировки.
В Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту уточнили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
5 января в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.