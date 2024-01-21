В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?0 комментариев
ВСУ подтвердили потерю Крахмального в Харьковской области
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо признал потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области.
Как указал Фитьо в эфире телеканала «Рада», в селе Крахмальное украинские военные «отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности». По его словам, населенный пункт для ВСУ якобы «не имеет никакого значения», передает РИА «Новости».
В воскресенье Минобороны России сообщило об освобождении ВС РФ села Крахмальное в Харьковской области.