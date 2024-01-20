Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Фельдшер скорой помощи пострадала при обстреле Горловки ВСУ
Бригада скорой медицинской помощи попала под украинский обстрел в Горловке, в результате один из медиков получил ранение, сообщил Минздрав России.
По информации ведомства, бригада скорой помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим в результате украинских ударов и попала под повторный обстрел ВСУ, передает ТАСС.
«Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму – повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда», – сообщил Минздрав в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ходе обстрела Горловки три мирных жителя получили ранения.