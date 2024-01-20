Фельдшер скорой помощи пострадала при обстреле Горловки ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, бригада скорой помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим в результате украинских ударов и попала под повторный обстрел ВСУ, передает ТАСС.

«Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму – повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда», – сообщил Минздрав в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрела Горловки три мирных жителя получили ранения.