Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Словакия возобновила культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией
Власти Словакии отменили запрет на сотрудничество республики с Россией и Белоруссией в сфере культуры, сообщила словацкая газета Pravda.
По данным газеты, распоряжение, в соответствии с которым с 24 февраля 2022 года было прекращено культурное сотрудничество Словакии с Россией и Белоруссией, отменила министр культуры республики Мартина Шимковичова, передает ТАСС.
«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», – передал изданию слова министра ее пресс-секретарь Павел Чорба.
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