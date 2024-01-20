Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях

Tекст: Валерия Городецкая

Итальянский суд завершил пересмотр дела, связанного со скандалом 2016 года, когда несколько участников памятной акции использовали нацистское приветствие, и постановил, что вскидывание правой руки разрешено, если это действие не нацелено на восстановление фашистской партии, сообщил телеканал RAI, передает РБК.

«Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда оно создает конкретную угрозу общественному порядку», – приводит Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта.

Отмечается, что суд постановил не считать использование такого приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях как угрозу.

В России пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики влечет административную ответственность, а при неоднократном совершении правонарушения – уголовную.

Ранее министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.