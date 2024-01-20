Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Хуснуллин призвал регионы не делать акцент только на стройке жилья
Российские региона не должны делать акцент только на строительстве жилья, нужно развивать и нежилое строительство, сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В пример он привел Москву, где из 15 млн кв. метров введенной в эксплуатацию недвижимости меньше половины пришлось на жилую, передает РИА «Новости».
«Акцент на нежилье нужно усилить», – подчеркнул Хуснуллин, говоря о регионах.
Ранее Хуснуллин сообщил о выполнении обязательств перед обманутыми дольщиками.