И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.32 комментария
Минобороны России: В Брянской области ПВО сбила украинский дрон
Минобороны России сообщило об уничтожении системой ПВО украинского дрона в Брянской области
Средства противовоздушной обороны российских войск сбили дрон Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщили в Минобороны России.
«20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ села в Брянской области повреждены четыре жилых дома. Кроме того, пострадал остановочный павильон и торговый объект.