Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск

Система рубежей обороны глубиной до 120 км повысила живучесть российских войск в пять-шесть раз, заявили в Минобороны России

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, в течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.

«Для сравнения приведу пример: линия Маннергейма протяженностью 135 км подготавливалась в течение 10 лет, линия Мажино протяженностью по фронту 400 км – в течение 12 лет», – отметил Ставицкий в интервью газете «Красная звезда», передает ТАСС.

Он уточнил, что к началу контрнаступления ВСУ было отрыто более 3,6 тыс. км траншей и ходов сообщений, свыше 150 тыс. окопов и укрытий для техники, оборудовано свыше 45 тыс. блиндажей и более 12 тыс. сборных железобетонных сооружений.



В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска провели масштабную фортификацию рубежей обороны. По его словам, военные строители, инженерные и железнодорожные войска выполнили 82% фортификационных работ на линии соприкосновения.