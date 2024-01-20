И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.31 комментарий
Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана
Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан
Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан и вступает в столкновения с силами сопротивления.
Израильские силовики встречают ожесточенное сопротивление и ведут бои с отрядами палестинцев в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме и у контрольно-пропускного пункта «Тайасир», расположенного к востоку от города Тубас на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.
Ожесточенные столкновения израильских военнослужащих и палестинских бойцов также зафиксированы недалеко от города Калькилия.
Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о штурме армией Израиля лагеря палестинских беженцев Балата возле Наблуса, отмечает ТАСС. По его данным, израильские военные силой заняли несколько кварталов лагеря с применением военного бульдозера, а также совершили рейды по нескольким домам.
Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к штурму города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Наступление Израиля ведется с нескольких сторон.