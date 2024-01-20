Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана

Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан

Tекст: Денис Тельманов

Израильские силовики встречают ожесточенное сопротивление и ведут бои с отрядами палестинцев в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме и у контрольно-пропускного пункта «Тайасир», расположенного к востоку от города Тубас на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.



Ожесточенные столкновения израильских военнослужащих и палестинских бойцов также зафиксированы недалеко от города Калькилия.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о штурме армией Израиля лагеря палестинских беженцев Балата возле Наблуса, отмечает ТАСС. По его данным, израильские военные силой заняли несколько кварталов лагеря с применением военного бульдозера, а также совершили рейды по нескольким домам.

Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к штурму города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Наступление Израиля ведется с нескольких сторон.