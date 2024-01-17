На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Израиль начал штурм города на Западном берегу Иордана
Al Jazeera: Израиль начал штурм города на Западном берегу Иордана
Израильские военные приступили к штурму города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Наступление Израиля ведется с нескольких сторон, утверждает Al Jazeera, передает ТАСС.
Отмечается, что в лагере беженцев Балата ведутся столкновения с применением стрелкового оружия и взрывных устройств. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, военные Израиля мешают работе бригад скорой помощи.
До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что в скором времени завершится этап интенсивных боевых действий в секторе Газа.