Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине
MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО
Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.
Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.
Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.
Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.
Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.