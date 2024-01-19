Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.33 комментария
Американский лунный модуль Peregrine с флагом Украины сгорел над Тихим океаном
Американский лунный посадочный модуль Peregrine, который стартовал 8 января с различными грузами на борту, в том числе флагом и картой Украины, сгорел в плотных слоях атмосферы Земли над Тихим океаном, сообщила компания-разработчик модуля Astrobotic.
В заявлении компании говорится, что модуль вошел в слои атмосферы над южной частью Тихого океана, передает ТАСС.
Детали неудавшейся миссии Astrobotic пообщала представить на пресс-конференции 19 января.
Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила 8 января с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine.
Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность.
Специалисты установили, что произошел отказ двигательной системы и утечка топлива, которые не оставили шансов на продолжение миссии.
Позднее стало известно, что аппарат движется в сторону Земли и должен сгореть в атмосфере.