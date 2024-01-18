Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.24 комментария
Белый дом: СВО не мешает диалогу с Россией по стратегической стабильности
Старший директор по контролю над вооружениями в совете по нацбезопасности США Пранай Вадди заявил, что Вашингтон не считает конфликт на Украине помехой для взаимодействия с Москвой в вопросе стратегической стабильности.
Отвечая на вопрос о перспективах диалога между США и Россией по стратстабильности и контролю над вооружениями в период спецоперации на Украине, Вадди отметил, что взаимодействие этих стран по ядерному риску и ядерному контролю «является ценным», передает РИА «Новости».
Он также указал, что ряд союзников США придерживаются альтернативной точки зрения. «Но дело в том, что мы с Россией ни о чем не договаривались и не договариваемся», – добавил Вадди.
В октябре Москва получила от США предложения по стратегической стабильности.