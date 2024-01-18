Белый дом: СВО не мешает диалогу с Россией по стратегической стабильности

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопрос о перспективах диалога между США и Россией по стратстабильности и контролю над вооружениями в период спецоперации на Украине, Вадди отметил, что взаимодействие этих стран по ядерному риску и ядерному контролю «является ценным», передает РИА «Новости».

Он также указал, что ряд союзников США придерживаются альтернативной точки зрения. «Но дело в том, что мы с Россией ни о чем не договаривались и не договариваемся», – добавил Вадди.

В октябре Москва получила от США предложения по стратегической стабильности.