«АвтоВАЗ» анонсировал старт продаж машин под новым брендом

Востоковед объяснил реакцию Пакистана на удары со стороны Ирана

Востоковед Сафаров: Пакистан давно игнорировал обеспокоенность Ирана террористическими группировками в приграничной зоне

Tекст: Поздняков Евгений

«Иран давно выражал обеспокоенность недостаточным вниманием правительства Пакистана к террористическим группам, расположенным в приграничной зоне двух стран. Между тем данные формирования представляют прямую угрозу для Тегерана. Их деятельность зачастую направлена на провоцирование сепаратистских настроений в Исламской республике», – сказал Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.

«Отмечу, что Иран неоднократно передавал соседнему государству доказательства причастности местных группировок к тем или иным терактам. Однако Исламабад не спешил принимать активные меры. Сейчас же Тегеран решился на ряд ракетных ударов по объектам боевиков. Думаю, что уже после инцидентов в Ираке и Сирии руководство Пакистана понимало, чем все должно закончиться», – отмечает он.

«Между тем на отношения двух стран это никак не повлияет. Их диалог можно назвать умеренно напряженным. У обеих сторон есть широкий список претензий друг к другу, однако географическая близость диктует плотные торговые связи между Тегераном и Исламабадом. Товарооборот между государствами постепенно растет», – указывает эксперт.

«Думаю, что Пакистан ограничится формальным выражением недовольства от действий Ирана. Сейчас у этой страны имеются куда более сильные противоречия с Индией и талибами (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Добавлять еще один очаг потенциальной нестабильности было бы крайне неразумно. Парадоксально, но Исламабад заинтересован в хороших отношениях с западным соседом куда больше, чем сам Тегеран», – уточняет собеседник.

«Тем не менее Иран также не планирует масштабных военных действий против близлежащих стран. Тегеран всего лишь пытается устранить очаги напряженности, потенциально опасные и для других региональных держав. В целом Тегеран заинтересован в сохранении стабильности на Ближнем Востоке», – резюмирует Сафаров.

Ранее Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщает издание Tasnim. При атаке также были задействованы и беспилотники. Целями Тегерана стали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм», расположенные в приграничной провинции Белуджистан.

По данным издания, представители этой организации были причастны к штурму полицейского участка в иранском городе Раске, произошедшему в декабре прошлого года. В ходе перестрелки было убито 11 сотрудников силовых структур Исламской республики.

Кроме того, в ночь на 10 января, сторонники «Джейш аль-Золм» напали на КПП в районе населенного пункта Джангал, расположенного на юго-востоке Ирана. В результате трагедии погиб один полицейский. Данная группировка несет ответственность и за другие теракты в приграничных территориях двух стран.

Примечательно, что Иран нанес ракетные удары по Пакистану в тот момент, когда в Чабахаре шли очередные переговоры представителей департаментов промышленности Тегерана и Исламабада. Об этом сообщает «Коммерсант». Кроме того, страны запланировали совместные военно-морские учения в водах Персидского и Ормузского проливов.

Между тем пакистанское министерство иностранных дел осудило действия Исламской республики. В ведомстве подчеркнули, что ракетный удар – это нарушение воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой определенные последствия. Отмечается, что в результате обстрела погибли двое детей.

Позже Пакистан объявил об отзыве своего посла из Ирана. В МИД страны действия Тегерана охарактеризовали как незаконный шаг.

В то же время глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Караком. «Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории», – сказал Абдоллахиан. Он также отметил, что поговорил со своим коллегой, министром иностранных дел Пакистана, и заверил его в том, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.

Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия атаки Тегерана по иракскому Эрбилю.