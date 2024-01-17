Вице-спикер Госдумы Толстой сравнил диаспоры и землячества с мафией

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Толстой сравнил национальные диаспоры, землячества и общины легализованной мафией, передает «Фонтанка».

«Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», – написал политик.

Толстой заявил, что в России не должно существовать структур «со своими законами, обычаями и властью». Все должны подчиняться законодательству страны, а на нарушения государство должно реагировать «немедленно и жестко», считает депутат.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО.