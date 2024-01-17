Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.12 комментариев
Подозреваемый в нападении на прохожих на улицах Белгорода задержан
В Белгороде задержан подозреваемый в нападениях на прохожих, которые снимали на видео и выкладывали в интернет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк написала в своем Telegram-канале, что с задержанным работают следователи, причастность остальных участников к нападениям устанавливается.
По ее словам, продолжается расследование уголовного дела по статье о хулиганстве, пострадавший студент-иностранец допрошен в качестве потерпевшего.
Ранее прокуратура начала проверку получения гражданства России 17-летним уроженцем Азербайджана, которого задержали за нападения в составе группы на прохожих на улицах Белгорода.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в Сеть.