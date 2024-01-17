В Белгороде задержаны пять членов избивавших прохожих преступной группы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, группа состоит из шести человек, из которых четверо несовершеннолетние, пятеро задержаны, взрослый в розыске, возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство», «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», передает ТАСС.

Там добавили, что в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее СМИ сообщали, что группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

Полиция Петербурга задержала пятерых участников группы, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений.