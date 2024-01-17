Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.0 комментариев
В Белгороде задержаны пять членов избивавших прохожих преступной группы
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в Сеть, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе, группа состоит из шести человек, из которых четверо несовершеннолетние, пятеро задержаны, взрослый в розыске, возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство», «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», передает ТАСС.
Там добавили, что в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее СМИ сообщали, что группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.
Полиция Петербурга задержала пятерых участников группы, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений.