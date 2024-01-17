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    Зачем Россия создает рекордные запасы золота
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    3 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 14:26

    У нападавшего на прохожих в Белгороде проверят получение гражданства России

    Прокуратура решила проверить законность выдачи гражданства России нападавшему на прохожих в Белгороде

    Tекст: Ольга Никитина

    Органы прокуратуры начали проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении российского гражданства 17-летним уроженцем Азербайджана, которого задержали за нападения в составе группы на прохожих на улицах Белгорода, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

    В региональной прокуратуре отметили, что будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны, передает ТАСС.

    Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в Сеть.

    16 января 2024, 17:04
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан считает, что выделение 50 млрд сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, поэтому если Запад хочет создать денежный фонд для помощи Украине, необходимо его создать вне бюджета ЕС, передает РИА «Новости».

    Но Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей, был произведен расчет, сколько она должна выплатить Украине.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

    Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС, если переговоры по программе поддержки на 50 млрд евро провалятся.

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    16 января 2024, 21:05
    Иран нанес удар по территории Пакистана

    Иран ударил по позициям террористов в Пакистане

    Иран нанес удар по территории Пакистана
    @ West Asia News Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана, сообщило иранское агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам с помощью беспилотников и ракет, другие подробности операции не сообщаются, передает ТАСС.

    Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

    В ночь на 10 января террористы «Джейш аль-Зольм» напали на КПП между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, погиб сотрудник полиции. Ранее группировка брала на себя ответственность и за другие нападения на границе Ирана и Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия удара Тегерана по иракскому Эрбилю.

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    16 января 2024, 20:43
    Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей

    Словацкий евродепутат Радаковский пригрозил уничтожением Западной Европы из-за конфликта на Украине

    Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если не прекратить поставки оружия на Украину, славяне объединятся и сровняют с землей Западную Европу, заявил депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский.

    «Нам следует прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийства славян. Потому что, если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, – а я считаю, что мы объединимся, – и сровняем Западную Европу с землей», – заявил Радаковский в ходе дебатов вокруг необходимости дальнейшего оказания помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Радаковский также заявил, что конфликт на Украине является «проблемой США», и призвал начать мирные переговоры без участия американской стороны.

    Ранее эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП назвал трусами сбежавших с Украины мужчин.

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    16 января 2024, 22:04
    Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля
    Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля
    @ IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шиитские иракские вооруженные группировки «Исламского сопротивления в Ираке» заявили о нанесении удара по центральной части Израиля.

    Обстрел производился с помощью крылатой ракеты дальнего действия «Аркаб», он произошел несколько дней назад, заявили группировки, передает РИА «Новости».

    Указывается, что удар пришелся по «жизненно важной цели» в центре Израиля. Группировки добавили, что продолжат наносить «более интенсивные удары» по опорным израильским пунктам.

    До этого сообщалось, что иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» осуществили массированный обстрел американских военных баз на территории Ирака и Сирии.

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    17 января 2024, 10:38
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова с оскорблениями в адрес участников спецоперации.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в публикации в соцсетях Баратов оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    С просьбой отреагировать на высказывания Баратова к Бастрыкину обратились военкоры. После этого председатель СКР дал поручение о возбуждении уголовного дела.

    1 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.

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    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

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    17 января 2024, 10:21
    Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов
    Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный долг США растет гипертрофированными темпами, мировому сообществу следует задать Вашингтону вопрос о том, когда они рассчитаются по своим долгам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так Захарова в эфире радио Sputnik отреагировала на американские инициативы об изъятии российских активов, назвав их экспроприацией чужих денег.

    США, как отметила Захарова, накопили 34 трлн долларов долгов, но «банкуют дальше: давосы, мировые форумы, зеленая повестка». «Лохотрон разрастается все больше и дальше», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем, по ее словам, всем понятно, что США никогда не закроют этот долг.

    Как сообщало ранее Bloomberg, президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В Белом доме заявляли, что никаких решений пока не принято.

    Коментарии (25)
    17 января 2024, 09:45
    В Белгороде задержаны пять человек за нападения на прохожих
    В Белгороде задержаны пять человек за нападения на прохожих
    @ sledcom.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в Сеть, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

    Как сообщили в пресс-службе, группа состоит из шести человек, из которых четверо несовершеннолетние, пятеро задержаны, взрослый в розыске, возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство», «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», передает ТАСС.

    Там добавили, что в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

    Ранее СМИ сообщали, что группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Полиция Петербурга задержала пятерых участников группы, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений.

    Коментарии (48)
    16 января 2024, 15:19
    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией

    Вагенкнехт посоветовала Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией

    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо пойти на уступки, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    В эфире телеканала Tagesschau Вагенкнехт выразила мнение, что для достижения мира с Россией украинскому руководству нужно отказаться от перспективы вступления в НАТО, передает РИА «Новости». Кроме того, возможно, стране придется пожертвовать территорией, добавила она.

    Политик отметила, что поставки вооружений Украине для улучшения ее переговорной позиции возымели обратный эффект. «А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное», – сказала она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 21:42
    Вынесен приговор офицеру за создание неэффективной ПВО для Крымского моста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, признав виновным в причастности к поставке некачественных комплексов РЛС для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.

    Как сообщил источник ТАСС, суд признал Волкова виновным в совершении преступления, подпадающего под статью о «превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями», назначив ему наказание в виде шести лет заключения с отбыванием в колонии общего режима.

    Однако суд не стал лишать его наград и звания, оставив за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск.

    Сам полковник вину не признал и настаивает, что действовал «согласно установленному порядку».

    Напомним, в октябре сообщалось, что второй Западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, где обвиняемым в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для защиты Крымского моста. проходит бывший глава отдела Морского управления Росгвардии Сергей Волков.

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    17 января 2024, 10:05
    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО

    «Российская газета»: Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Эслин вернулся в зону СВО

    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Эйден Эслин, попавший в российский плен в 2022 году, приговоренный в ДНР к смертной казни, а позже освобожденный в рамках обмена пленными, вновь замечен в зоне проведения спецоперации, пишут СМИ.

    В Сети появился ролик, снятый самим Эслином, на котором видна стела на въезде в Авдеевку, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    При этом по видео невозможно определить, вооружен ли британец.

    Газета Daily Mail писала ранее, что Эслин после освобождения в рамках обмена собирается работать в зоне СВО как «военный корреспондент».

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    16 января 2024, 21:30
    Обнаружена новая налоговая задолженность Ивлеевой

    RT: Ивлеева задолжала налоговой свыше 100 тыс. рублей

    Обнаружена новая налоговая задолженность Ивлеевой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Настя Ивлеева задолжала налоговой службе России более 100 тыс. рублей, следует из сервисов оплаты долгов, соединенных с открытым API Федеральной налоговой службы, сообщил телеканал RT.

    По информации RT, 12 января публичном реестре налоговиков появилась информация о том, что за Ивлеевой числится долг в размере 103,9 тыс. рублей по Единому налоговому платежу.

    Сумма долга почти равна размеру госпошлины в 102,2 тыс. рублей, присужденной Ивлеевой Арбитражным судом Москвы в феврале прошлого года. Тогда фирма блогера «Капельница групп» вовремя не вернула ссуду, полученную от предпринимателя Александра Мокрова.

    Ранее ФНС начала проверку в отношении Ивлеевой после организованной ей «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Сообщалось, что блогер задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    16 января 2024, 16:12
    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин

    Депутат ЕП Мадисон призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин, назвав их трусами

    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин
    @ Dwi Anoraganingrum/Zuma Exclusive/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП призвал Евросоюз выдать Киеву украинских мужчин, «нелегально бежавших из страны» и проживающих на территории объединения.

    По его словам, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский «ясно сказал, что в рядах ВСУ не хватает мужчин», передает ТАСС.

    Мадисон заметил, что в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. «Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – заявил политик.

    При этом ранее Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста. До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Напомним, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

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    16 января 2024, 18:46
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», – сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также вспомнил слова бывшего президента Чешской республики о том, что конфликт на Украине начался еще в 2008 году после принятия решения о том, что двери НАТО открыты для этой страны.

    «Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008-го, когда было принято решение об открытии для Украины и Грузии дверей в НАТО», – сказал Путин. Он подчеркнул, что это решение «в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России».

    Ранее в Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации.

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    16 января 2024, 16:28
    В ЦБ назвали число подключившихся к российскому аналогу SWIFT стран

    ЦБ сообщил о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уже 20 стран подключились к аналогу SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Банка России, следует из презентации, представленной первым зампредом ЦБ Владимиром Чистюхиным на международной выставке-форуме «Россия».

    Как отмечается в презентации, СПФС представляет 557 банков и компаний, это 159 нерезидентов из 20 стран, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в ЦБ сообщили, что СПФС ЦБ России насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран.

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