Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
У нападавшего на прохожих в Белгороде проверят получение гражданства России
Прокуратура решила проверить законность выдачи гражданства России нападавшему на прохожих в Белгороде
Органы прокуратуры начали проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении российского гражданства 17-летним уроженцем Азербайджана, которого задержали за нападения в составе группы на прохожих на улицах Белгорода, сообщили в прокуратуре Белгородской области.
В региональной прокуратуре отметили, что будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны, передает ТАСС.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в Сеть.