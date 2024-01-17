Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Президент Польши призвал бороться с усталостью Запада от конфликта на Украине
Президент Польши назвал усталость Запада от конфликта на Украине опасным феноменом
Возникшая на Западе усталость от украинского конфликта является опасным феноменом, с которым необходимо бороться, президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, СМИ на Западе перестали освещать конфликт на Украине в полной мере. Он заявил, что усталость от конфликта, о которой все время говорится», становится опасной, передает ТАСС.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинское общество устало от конфликта.