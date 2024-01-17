Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Песков: Путин при желании мог бы собрать за свое выдвижение кратно больше подписей
Владимир Путин, уже собравший в качестве кандидата в президенты России более 2,5 млн подписей при необходимых 300 тысяч, мог бы собрать гораздо больше, поскольку уровень консолидации вокруг действующего президента очень высок, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, – его действительно трудно преувеличить», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Как сообщил Песков, в среду Путин посетит свой избирательный штаб, встретится с волонтерами и сопредседателями. Пресс-секретарь главы государства добавил, что «более детальная информация» будет идти по линии предвыборного штаба главы государства.
Штаб Путина как кандидата в президенты начал свою работу 21 декабря.
В сообщении на сайте избирательного штаба Путина говорится, что в настоящее время в поддержку Владимира Путина собрано более 2,5 млн подписей, регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, Народного фронта и партии «Единая Россия».
На выборах президента России в 2018 году в поддержку кандидатуры Путина в общей сложности во всех на тот момент 85 субъектах было собрано более 1,6 млн подписей.