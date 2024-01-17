Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.0 комментариев
Путин поручил более эффективно расследовать пытки в тюрьмах
Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры, чтобы более эффективно расследовать дела о пытках в местах лишения свободы.
«Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам России или центральный аппарат», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по этой теме президент ждет до 1 июля 2024 года.
Кроме того, глава государства поручил правительству России изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других российских регионах.
Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Срок исполнения – до 1 июля.