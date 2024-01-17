Путин поручил более эффективно расследовать пытки в тюрьмах

Tекст: Ольга Никитина

«Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам России или центральный аппарат», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по этой теме президент ждет до 1 июля 2024 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству России изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других российских регионах.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Срок исполнения – до 1 июля.

