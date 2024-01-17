Стало известно о дефиците препарата от повторного инфаркта в аптеках

«Ведомости»: В России возник дефицит препарата «эффиент» от повторного инфаркта

Tекст: Ольга Никитина

Информация «о прекращении поставок от производителя в Росздравнадзор не поступала», отмечают «Ведомости».

Как сообщил гендиректор аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрий Попов, компания «Сервье», официальный дистрибутор эффиента в России, уведомила своих партнеров, что поставки препарата в Россию были прекращены еще в сентябре 2023 года. Ввезенные до этого партии препарата продолжали реализовываться в аптеках.

По словам представителя Минздрава, запаса лекарств хватит менее чем на месяц.

В стране нет дженериков данного препарата, но средство может быть заменено похожими лекарствами, добавляют «Ведомости».

В октябре сообщалось, что в Москве планируется строительство нового производства лекарств для лечения онкологии, а также генетических и редких болезней в рамках импортозамещения.