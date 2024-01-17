Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.0 комментариев
Стало известно о дефиците препарата от повторного инфаркта в аптеках
«Ведомости»: В России возник дефицит препарата «эффиент» от повторного инфаркта
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly снизила объемы выпуска в гражданский оборот в России лекарственного препарата «эффиент» (прасугрел), который выписывается пациентам для предотвращения случаев повторного инфаркта, пишут российские СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Информация «о прекращении поставок от производителя в Росздравнадзор не поступала», отмечают «Ведомости».
Как сообщил гендиректор аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрий Попов, компания «Сервье», официальный дистрибутор эффиента в России, уведомила своих партнеров, что поставки препарата в Россию были прекращены еще в сентябре 2023 года. Ввезенные до этого партии препарата продолжали реализовываться в аптеках.
По словам представителя Минздрава, запаса лекарств хватит менее чем на месяц.
В стране нет дженериков данного препарата, но средство может быть заменено похожими лекарствами, добавляют «Ведомости».
В октябре сообщалось, что в Москве планируется строительство нового производства лекарств для лечения онкологии, а также генетических и редких болезней в рамках импортозамещения.