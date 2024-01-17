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    Как иностранные добровольцы сражаются за Россию
    Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля
    Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
    США создают биологическое оружие под прикрытием поиска средства против рака
    Иран нанес удар по территории Пакистана
    Страны ЕС начали планировать военную операцию в Красном море
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    Politico: Лиз Трасс пыталась лоббировать продажу военной техники Китаю
    В Эстонии отклонили идею по немедленному сносу памятника «Бронзовый солдат»
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    3 комментария
    17 января 2024, 08:35

    В ЦБ предупредили о подделывающих голоса для обмана мошенниках

    ЦБ: Мошенники стали чаще имитировать голоса родных потенциальной жертвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, сообщили в пресс-службе регулятора.

    Как предупредили в ЦБ, мошенники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ, передает РИА «Новости».

    Регулятор добавил, что злоумышленниким все чаще они создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека на основании информации, которую сам гражданин размещает на открытых интернет-ресурсах.

    В ЦБ рекомендовали осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в соцсетях, не пересылать сведения из документов и не вводить данные на сомнительных сайта. Также не нужно совершать денежные операции по просьбе, поступающей по телефону, даже если голос покажется знакомым.

    При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.

    Ранее ЦБ предупредил о вербовке мошенниками студентов в качестве дропперов.

    16 января 2024, 10:46
    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге
    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries сразу после пожара признался в поджоге.

    Известно, что сотрудник рассказал об этом в чате сотрудников данного склада, после чего удалил свой аккаунт, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Уточняется, что 27 декабря прошлого года он сообщил в том же чате, что помещение «скоро будет гореть», однако его слова тогда никто не воспринял всерьез.

    Напомним, в субботу утром в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров.

    Известно, что компания потеряла связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада, однако позднее были найдены все сотрудники склада Wildberries, никто из занятых на складе пропавшим не числится.

    Коментарии (36)
    16 января 2024, 17:04
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    Орбан придумал новую схему финансирования Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан считает, что выделение 50 млрд сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, поэтому если Запад хочет создать денежный фонд для помощи Украине, необходимо его создать вне бюджета ЕС, передает РИА «Новости».

    Но Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей, был произведен расчет, сколько она должна выплатить Украине.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

    Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС, если переговоры по программе поддержки на 50 млрд евро провалятся.

    Коментарии (23)
    16 января 2024, 21:05
    Иран нанес удар по территории Пакистана

    Иран ударил по позициям террористов в Пакистане

    Иран нанес удар по территории Пакистана
    @ West Asia News Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана, сообщило иранское агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам с помощью беспилотников и ракет, другие подробности операции не сообщаются, передает ТАСС.

    Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

    В ночь на 10 января террористы «Джейш аль-Зольм» напали на КПП между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, погиб сотрудник полиции. Ранее группировка брала на себя ответственность и за другие нападения на границе Ирана и Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия удара Тегерана по иракскому Эрбилю.

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    16 января 2024, 20:43
    Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей

    Словацкий евродепутат Радаковский пригрозил уничтожением Западной Европы из-за конфликта на Украине

    Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если не прекратить поставки оружия на Украину, славяне объединятся и сровняют с землей Западную Европу, заявил депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский.

    «Нам следует прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийства славян. Потому что, если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, – а я считаю, что мы объединимся, – и сровняем Западную Европу с землей», – заявил Радаковский в ходе дебатов вокруг необходимости дальнейшего оказания помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Радаковский также заявил, что конфликт на Украине является «проблемой США», и призвал начать мирные переговоры без участия американской стороны.

    Ранее эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП назвал трусами сбежавших с Украины мужчин.

    Коментарии (23)
    16 января 2024, 22:04
    Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля
    Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля
    @ IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шиитские иракские вооруженные группировки «Исламского сопротивления в Ираке» заявили о нанесении удара по центральной части Израиля.

    Обстрел производился с помощью крылатой ракеты дальнего действия «Аркаб», он произошел несколько дней назад, заявили группировки, передает РИА «Новости».

    Указывается, что удар пришелся по «жизненно важной цели» в центре Израиля. Группировки добавили, что продолжат наносить «более интенсивные удары» по опорным израильским пунктам.

    До этого сообщалось, что иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» осуществили массированный обстрел американских военных баз на территории Ирака и Сирии.

    Коментарии (5)
    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    Коментарии (39)
    16 января 2024, 15:19
    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией

    Вагенкнехт посоветовала Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией

    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо пойти на уступки, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    В эфире телеканала Tagesschau Вагенкнехт выразила мнение, что для достижения мира с Россией украинскому руководству нужно отказаться от перспективы вступления в НАТО, передает РИА «Новости». Кроме того, возможно, стране придется пожертвовать территорией, добавила она.

    Политик отметила, что поставки вооружений Украине для улучшения ее переговорной позиции возымели обратный эффект. «А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное», – сказала она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 12:34
    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО

    Советник главы МО: Россия в ходе СВО демилитаризует также и НАТО

    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе специальной военной операции демилитаризует не только Украину, но и Североатлантический альянс, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий журналу «Международная жизнь».

    «Нелишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ильницкого, сейчас уже есть понимание, что несмотря на то, что год назад Вашингтон и НАТО заявляли о том, что они обеспечат Киеву через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, на эту цифру не удалось выйти и близко.

    «Разрушены производства, цепочки, поставки», – объяснил военный.

    Советник министра указал, что промышленность стран НАТО не в состоянии произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России.

    По словам Ильницкого, Минобороны России еще на этапе принятия решения о производстве вооружений понимает, где они будут произведены, какими характеристиками будут обладать, когда поступят в войска, и насколько готовы квалифицированные кадры.

    Вместе с тем Ильницкий отметил, что против России в интересах ВСУ работает более 400 спутников НАТО, но только 70 из них являются военными официально, остальные – коммерческие.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении ВСУ, западного производства.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 16:12
    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин

    Депутат ЕП Мадисон призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин, назвав их трусами

    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин
    @ Dwi Anoraganingrum/Zuma Exclusive/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП призвал Евросоюз выдать Киеву украинских мужчин, «нелегально бежавших из страны» и проживающих на территории объединения.

    По его словам, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский «ясно сказал, что в рядах ВСУ не хватает мужчин», передает ТАСС.

    Мадисон заметил, что в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. «Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – заявил политик.

    При этом ранее Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста. До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Напомним, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (28)
    16 января 2024, 16:28
    В ЦБ назвали число подключившихся к российскому аналогу SWIFT стран

    ЦБ сообщил о подключении уже 20 стран к российскому аналогу SWIFT

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России – аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил на международной выставке-форуме «Россия».

    Как говорится в презентации, Система передачи финансовых сообщений представляет 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в ЦБ сообщили, что СПФС ЦБ России насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран.

    Коментарии (11)
    16 января 2024, 18:46
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», – сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также вспомнил слова бывшего президента Чешской республики о том, что конфликт на Украине начался еще в 2008 году после принятия решения о том, что двери НАТО открыты для этой страны.

    «Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008-го, когда было принято решение об открытии для Украины и Грузии дверей в НАТО», – сказал Путин. Он подчеркнул, что это решение «в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России».

    Ранее в Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации.

    Коментарии (39)
    16 января 2024, 15:35
    В Турции заявили о сложностях в финансовых расчетах с Россией

    В Турции заявили о сложностях в финансовых расчетах с Россией из-за новых правил Минфина США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые правила Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) осложнили денежные переводы из России в Турцию, сообщил источник в турецкой банковской сфере.

    По его словам, еще 22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, в котором содержатся очень широкие формулировки. В соответствии с новыми правилами, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, могут также подпасть под санкции, передает ТАСС.

    Кроме того, оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено. Источник указал, что указанные меры слишком расплывчаты и требуют дополнительных разъяснений. Именно из-за этого происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией, фактически банки находятся «в режиме ожидания».

    Ранее турецкое издание Ekonomim со ссылкой на источники сообщило, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров.

    Коментарии (12)
    16 января 2024, 10:42
    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    FT: ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    По данным издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) проводит проверку количества оружия, которое страны – члены ЕС предоставили Украине в ответ на заявления о том, что некоторые государства не отправили столько вооружений, сколько могли, передает ТАСС.

    По словам европейского дипломата, аудит будет «опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС». Это требование Брюсселя вызвало протест ряда стран, отказавшихся предоставлять полные данные. ЕСВС планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия.

    Коментарии (17)
    16 января 2024, 21:42
    Вынесен приговор офицеру за создание неэффективной ПВО для Крымского моста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, признав виновным в причастности к поставке некачественных комплексов РЛС для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.

    Как сообщил источник ТАСС, суд признал Волкова виновным в совершении преступления, подпадающего под статью о «превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями», назначив ему наказание в виде шести лет заключения с отбыванием в колонии общего режима.

    Однако суд не стал лишать его наград и звания, оставив за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск.

    Сам полковник вину не признал и настаивает, что действовал «согласно установленному порядку».

    Напомним, в октябре сообщалось, что второй Западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, где обвиняемым в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для защиты Крымского моста. проходит бывший глава отдела Морского управления Росгвардии Сергей Волков.

    Коментарии (11)
    16 января 2024, 21:30
    Обнаружена новая налоговая задолженность Ивлеевой

    RT: Ивлеева задолжала налоговой свыше 100 тыс. рублей

    Обнаружена новая налоговая задолженность Ивлеевой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Настя Ивлеева задолжала налоговой службе России более 100 тыс. рублей, следует из сервисов оплаты долгов, соединенных с открытым API Федеральной налоговой службы, сообщил телеканал RT.

    По информации RT, 12 января публичном реестре налоговиков появилась информация о том, что за Ивлеевой числится долг в размере 103,9 тыс. рублей по Единому налоговому платежу.

    Сумма долга почти равна размеру госпошлины в 102,2 тыс. рублей, присужденной Ивлеевой Арбитражным судом Москвы в феврале прошлого года. Тогда фирма блогера «Капельница групп» вовремя не вернула ссуду, полученную от предпринимателя Александра Мокрова.

    Ранее ФНС начала проверку в отношении Ивлеевой после организованной ей «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Сообщалось, что блогер задолжала налоговой около 137 млн рублей.

    Коментарии (9)
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