В ЦБ предупредили о подделывающих голоса для обмана мошенниках

ЦБ: Мошенники стали чаще имитировать голоса родных потенциальной жертвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как предупредили в ЦБ, мошенники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ, передает РИА «Новости».

Регулятор добавил, что злоумышленниким все чаще они создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека на основании информации, которую сам гражданин размещает на открытых интернет-ресурсах.

В ЦБ рекомендовали осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в соцсетях, не пересылать сведения из документов и не вводить данные на сомнительных сайта. Также не нужно совершать денежные операции по просьбе, поступающей по телефону, даже если голос покажется знакомым.

При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.

Ранее ЦБ предупредил о вербовке мошенниками студентов в качестве дропперов.