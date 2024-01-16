В финал кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение» прошли 223 человека

Хоценко отметил, что большая часть проекта уже позади, впереди заключительный этап отбора – финал, в ходе которого будут определены и объявлены победители, говорится на сайте проекта.

«В проекте «Омская область: ПРОдвижение» приняли участие более 8,2 тыс. человек, каждый из них после подготовки эссе имел возможность пройти дистанционное тестирование оценки интеллектуального потенциала. Те, кто показали наиболее высокие результаты этого тестирования и оценки эссе, получили приглашение в финал проекта. Всего у нас 223 финалиста. Поздравляю участников, с которыми мы скоро встретимся! Финал пройдет в феврале в формате оценочной конференции, это будет насыщенное и интересное событие, по результатам которого мы узнаем имена победителей проекта. Все они получат по миллиону рублей на образование, войдут в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в обучении по развитию управленческих навыков руководителя», – сказал губернатор.

Глава региона также напомнил, что остальные участники проекта по итогам дистанционного этапа получили развернутые отчеты: «Непрошедших в финал участников призываю не расстраиваться – в любом случае участие в проекте стало хорошим опытом и проверкой себя и собственных компетенций. Все вы получили обратную связь от экспертов проекта с рекомендациями по развитию, этот отчет – очень хороший инструмент для того, чтобы улучшить ваши профессиональные управленческие компетенции».

Председатель Наблюдательного совета проекта «Омская область: ПРОдвижение», сенатор от Омской области Иван Евстифеев рассказал, что было решено пригласить в финал больше участников, чем предполагалось.

«В правилах мы указывали, что в финале встретятся 200 человек. Однако в ходе подведения итогов дистанционного этапа было принято решение не отсекать ровно по этой отметке, а пригласить всех, кто набрал достаточно высокие баллы. Поэтому итоговое число участников, получивших приглашения в финал, составило 223 человека. Теперь все мы ожидаем финал, где участники встретятся уже друг с другом и с экспертами проекта. Мы с коллегами по Наблюдательному совету тоже будем присутствовать на очных испытаниях и следить за тем, чтобы соблюдались базовые принципы этого состязания – открытость, объективность и прозрачность», – сказал Евстифеев.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя. Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.