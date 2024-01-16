Биотехнолог: США создают биологическое оружие под прикрытием поиска средства против рака

Биотехнолог Духовлинов объяснил проводимые США исследования для использования вируса оспы обезьян в качестве биооружия

Tекст: Татьяна Косолапова

«Смертность при заражении натуральным вирусом оспы достигает 10%. В зоне особого риска – люди, имеющие заболевания в виде аллергии, диабета, ослабленного иммунитета. Известно два разных штамма вируса оспы обезьян. Один из Центральной Африки, другой из Западной. Центрально-африканский – более опасный», – говорит Духовлинов.



Заболевание, рассказывает эксперт, проявляется в виде высыпания на коже, увеличения лимфоузлов с последующим возможным развитием пневмонии, менингита, потери зрения. Болезнь может распространяться через одежду, постельное белье, посуду.

«За последние годы в генной инженерии произошли открытия, которые привели к созданию новых технологий и появлению методов редактирования генома и работы с вирусами. Вирус оспы обезьян имеет геном, представляющий собой двойную цепь ДНК. Это делает его не таким изменчивым, как, например, COVID-19, где в основе генома лежит РНК», – делится собеседник.

По словам Духовлинова, современными методами можно осуществить редактирование генома вируса с последующей селекцией и отбором новых линий вируса, имеющих дополнительные, не встречающиеся в природе свойства. При этом создание новых вирусов на базе «старых» (природных) весьма опасно, так как в процессе поиска необходимых изменений могут возникать чрезвычайно опасные для человечества варианты патогенов.

«Полагаю, здесь мы наблюдаем попытку создания новейшего биологического оружия, которое прикрывается поиском противораковой технологии», – говорит биотехнолог. Он поясняет: существует научное мнение, что с помощью модифицированных вирусов якобы можно лечить рак. Однако точно неизвестно, что нужно изменить в вирусе, чтобы он стал безопасным и убивал раковые клетки.

Особая опасность, продолжает собеседник, заключается в том, что оспа обезьян может переноситься некоторыми грызунами, а от них передаться человеку. Поэтому достаточно забросить больных животных на определенную территорию для заражения проживающего там населения. «Такой расклад событий непременно приведет к высокой смертности стариков, детей и людей с ослабленным иммунитетом», – заключил Духовлинов.

Сейчас биологи Пентагона исследуют потенциальное применение вируса оспы обезьян в качестве поражающего биологического агента. Об этом в понедельник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

