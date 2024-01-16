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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    16 января 2024, 18:03

    ЕР собрала более млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента

    На площадках «Единой России» собрали более 1 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    С момента начала процедуры сбора подписей на площадках «Единой России» более миллиона человек поддержали самовыдвижение действующего российского лидера Владимира Путина на пост президента России в 2024 году.

    В своем Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что во вторник на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах «Молодой Гвардии Единой России» стартовал единый день сбора подписей.

    В мероприятии задействовано около 20 тыс. волонтеров, они работают в том числе в труднодоступных регионах без стационарных пунктов сбора подписей.

    «Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани», – сообщил Турчак. Уже собрано более 1 млн подписей.

    Во вторник в регионах России начался единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина.

    16 января 2024, 17:48
    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Участников специальной военной операции (СВО) важно привлекать к работе в муниципалитетах, у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», – приводит его слова ТАСС.

    В декабре 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    16 января 2024, 11:35
    В регионах начался единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    В российских регионах продолжилась работа площадок «Единой России» для сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.

    Пункты сбора подписей на площадках «Единой России» открылись в 9.00 и будут работать до 20.00.

    На сайте партии «Единая Россия» указано, что люди приходят поставить подписи на площадках ЕР – на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, штабов МГЕР.

    Известно, что в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже приняли участие около 40 тыс. человек.

    Напомним, Центральная избирательная комиссия окончила прием документов о регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев на президентских выборах.

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    15 января 2024, 20:20
    Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии

    Политолог Данилин: Россияне гордятся участниками СВО и теми, кто налаживает жизнь в новых регионах

    Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент лично вникает в положение дел в зоне проведения спецоперации. Он находится в тесном контакте как с ведомствами, так и с простыми бойцами, а поэтому прекрасно осведомлен не только о ходе СВО, но и обо всех насущных для участников спецоперации и их семей вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин обратился к участникам форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «В России внедрены меры поддержки семей погибших участников СВО, укрепляется вся система социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей. Для тех, кто вернулся с полей сражений, создаются все условия для самореализации в разных сферах – ветераны спецоперации могут найти работу по душе, попробовать себя в бизнесе или реализовать на госслужбе. Эта забота со стороны государства показывает, что президент и власти страны чувствуют личную ответственность за судьбы тех людей, которые встали на защиту страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Все в России понимают – никто не должен быть забыт, а все участники спецоперации и члены их семей всегда могут рассчитывать на адресную помощь от государства, волонтерских организаций. И создание фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой таких людей, – это очень важный фактор», – добавляет политолог.

    Мы гордимся своими героями, отметил Данилин. «Сейчас сложно представить повторение ситуации 1980-х годов, когда ветеранам Афганистана говорили, что их туда не посылали. У граждан России сейчас есть общая цель. И все мы испытываем гордость за тех, кто принимает участие в спецоперации или занимается налаживанием жизни в новых регионах», – указывает спикер.

    «В этом контексте немаловажно, что глава государства лично вникает во все детали происходящего в зоне СВО. Он постоянно держит руку на пульсе, получает постоянные отчеты о положении дел, в том числе от рядовых бойцов. Подобная взаимосвязь говорит о том, что у президента в армии высокий уровень поддержки и доверия», – заключил Данилин.

    Ранее российский президент Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он отметил важность того, что «ветеранское движение развивается», а также «объединяет мужественных, неравнодушных людей – настоящих патриотов во всех регионах России». Глава государства отметил, что ключевыми приоритетами является укрепление системы социальных гарантий для бойцов спецоперации и создание условий для того, чтобы герои смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах.

    «Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», – заявил глава государства.

    «Ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», – сказал Путин.

    Кроме того, президент особенно отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

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    16 января 2024, 11:07
    В России появилось звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

    Путин подписал указ об установлении звания «Заслуженный работник местного самоуправления России»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении в России почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

    На официальном сайте правовой информации указано, что звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии указанной отрасли.

    Также важным пунктом для присвоения звания станет участие человека в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований и реализации отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности.

    Почетное звание будет присваивается при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет и при наличии у соискателя отраслевых наград.

    Накануне в Москве на Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» на ВДНХ собралось рекордное число представителей муниципальных образований страны. 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества – от глав городов-миллионников до сельских территорий – обсудили тему служения людям на своих территориях.

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    16 января 2024, 13:39
    Песков: Путин не планирует встречаться с главой правительства Нигера

    Представитель Кремля Песков: Путин не планирует встречаться с главой правительства Нигера

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у Путина не запланирована встреча, этот вопрос лучше уточнить в МИД, передает ТАСС.

    Напомним, в Москве есть стройная стратегическая концепция восстановления добрых отношений с теми африканскими государствами, с которыми уже есть такая историческая традиция.

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    16 января 2024, 17:34
    Путин вручил премию «Служение» муниципальной чиновнице из Башкирии
    Путин вручил премию «Служение» муниципальной чиновнице из Башкирии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии на площадке «Live Арена» вручил награду премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества».

    Премию в спецноминации, которой награждаются представители муниципального сообщества за особый вклад в служение людям, получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина, передает РИА «Новости».

    Сафина стала главой Мещегаровского сельсовета, заменив на этом посту своего мужа Рустама Сафина, который ушел в июле 2022 года защищать интересы России в зоне специальной военной операции, сообщается в справочных материалах организаторов к мероприятию.

    Под руководством Сафиной Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

    Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения в следующих номинациях: «Прямой разговор – доверие к власти», «Новые технологии – новые возможности», «Мой край – моя гордость», «Опыт наставника – успех молодых», «Малая родина – сила России», «Защита Отечества – общее дело», «Объединяя усилия – умножаем возможности», «Практики муниципалитета – решения для страны», «Инициатива каждого – общий успех».

    В воскресенье завершилось голосование за соискателей муниципальной премии «Служение».

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    16 января 2024, 15:27
    Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по итогам поездки в ДФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в среду по видео-конференц-связи проведет совещание с правительством, основной темой которого станут вопросы, поднятые в ходе общения во время поездки в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин заслушает доклады министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, главы Минздрава Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее Путин счел заметными результаты программ развития Дальнего Востока.

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    16 января 2024, 17:27
    Путин: Местные власти в новых регионах – это стальные люди
    Путин: Местные власти в новых регионах – это стальные люди
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Представители местных властей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – это стальные люди, которых никто и ничто не может сломить, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

    «Дорогие друзья, я очень рад приветствовать участников первого всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Название-то какое!» – обратился глава государства к участникам торжественного события. Он отметил, что на церемонии присутствуют представители муниципального сообщества из всех регионов страны. «Люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему, свое призвание находят в труде на благо сограждан», – подчеркнул Путин.

    «Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», – передает его слова ТАСС.

    Путин обратил внимание, что муниципальная власть – ближе всего к людям. «Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны», – подчеркнул он.

    «У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, – сказал глава государства, обращаясь к участникам церемонии. – Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, за всю страну».

    Путин напомнил, что и сам работал в городской администрации Санкт-Петербурга. «Не в компетенции города или другого населенного пункта, поселка тем более, решать те или иные задачи, но люди-то все равно приходят к вам», – обратил внимание президент РФ.

    Глава государства добавил, что муниципальным служащим нужно «найти в себе силы, найти такие струнки в своей душе, чтобы в любом случае поддержать человека». А это требует отдельной способности – «это талант <…> общения с людьми», указал он.

    Путин добавил, что его поражают сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества. «Если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано», – сказал глава государства.

    Также глава государства обратил внимание, что основные мероприятия форума прошли на площадке выставки «Россия», где масштабно, увлекательно представлены достижения РФ. «Думаю, вы почувствовали эти достижения. Результат нашей, прежде всего вашей, дорогие друзья, работы», – подытожил он.

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    16 января 2024, 17:42
    Путин: Контрольные органы должны беречь людей от ошибок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Надзорные органы должны способствовать недопущению ошибок, а «не хватать и не пущать», заявил президент России Владимир Путин.

    «Контрольно-надзорная деятельность – тоже очень важное направление. Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок», – сказал российский лидер в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал представителей местных властей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми.

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    16 января 2024, 14:24
    Песков анонсировал встречу Путина с участниками форума «Малая родина – сила России»

    Песков: Путин встретится с участниками форума «Малая родина – сила России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин во вторник проведет встречу с участниками всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

    По словам Пескова, Путин большую часть рабочего дня посвятит общению с главами муниципалитетов, которые прибыли на форум, отметив, что «состоится беседа со свободной повесткой дня», передает ТАСС.

    Представитель Кремля указал на то, что главы муниципалитетов являются «очень ценным источником для получения информации о положении на земле, о тех проблемах, которые есть», и о действии различных мер поддержки.

    Форум «Малая родина – сила России» проходит по поручению президента в рамках выставки-форума «Россия» 15-16 января в Москве, в нем примут участие 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны.

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    16 января 2024, 17:56
    Путин предложил привлекать муниципалитеты к формированию повестки развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Муниципалитеты должны привлекаться к формированию общенациональной повестки развития, в том числе к работе на площадке Госсовета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.

    «Считаю, что мы должны активно использовать все механизмы для более активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. В этой связи, тоже сейчас говорили об этом, коллеги оценивают это положительно, работа в Госсовете, привлечение на площадки подобного рода [целесообразно]. Мы так и будем действовать дальше», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин, выступая на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение», назвал представителей местных властей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми, «которых никто и ничто не может сломить».

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    16 января 2024, 18:19
    Путин заявил о продлении программы «Школьный автобус»

    Tекст: Вера Басилая

    Программа «Школьный автобус» будет продлена, на нее продолжат выделять все необходимые ресурсы, заявил президент России Владимир Путин на встрече муниципальных образований субъектов России.

    «Программу «Школьный автобус» продлим. Не только в этом году выделим необходимые ресурсы, повторяю, 10 млрд рублей, по-моему, запланировано, но и продлим ее обязательно», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году закупили более 4 тыс. автобусов, чтобы дети могли добираться до школ.

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    16 января 2024, 18:25
    В список доверенных лиц Путина вошла жительница ЛНР

    В список доверенных лиц Путина вошла руководитель регионального исполкома Народного фронта в ЛНР

    В список доверенных лиц Путина вошла жительница ЛНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В список доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства вошла жительница Луганской народной республики, руководитель регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

    Доверенные лица Путина примут участие в избирательной кампании на выборах президента России в качестве общественных наблюдателей.

    «В нашем регионе более 1,5 тыс. общественных наблюдателей будут работать в избирательной кампании. В день голосования я, как доверенное лицо, и мои коллеги смогут так же принять участие в качестве общественных наблюдателей. Уверена, что выборы пройдут законно и прозрачно», – подчеркнула Еременко, ее слова приводятся в Telegram-канале «Луганск 24».

    «Уверена, что во всех районах нашей республики уровень доверия к Владимиру Владимировичу несказанно высок. Я далека от мысли, что в каком-либо отдельном районе необходимо его повышать. Решения, которые были приняты для Донбасса, для Луганской народной республики – исторически важные решения – все жители их точно оценили высоко», – сказала она.

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на выборах 2024 года из 346 человек. Ими также стали звезды российской эстрады, спорта, медицины, культурные деятели, представители бизнеса, ученые.

    Об участии в президентских выборах 8 декабря заявил действующий глава РФ Владимир Путин. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец на пост президента.

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    16 января 2024, 18:32
    Путин ожидает, что урожай зерновых в 2023 году составит 143-147 млн тонн

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн.

    «В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых – 156 млн тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, «в этом году [урожай зерновых будет] 143 млн тонн, но если посчитать новые территории – плюс еще 4 млн тонн, то 147 млн будет».

    Он также подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. «Во всяком случае, сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов... все стабильно», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что муниципалитеты должны привлекаться к формированию общенациональной повестки развития, в том числе к работе на площадке Госсовета.

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    16 января 2024, 18:39
    Путин поблагодарил за мужество живущих на приграничных с Украиной территориях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность людям, проживающим на приграничных с Украиной территориях, и заверил, что правительство будет делать все, чтобы их поддержать.

    «Я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, правительство будет делать все, чтобы поддержать жителей приграничных территорий. «Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера», – заключил президент.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы минимизировать, а затем полностью избавиться от угрозы украинских обстрелов Белгорода и других российских городов.

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