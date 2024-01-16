В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков

Британский эксперт Меркурис рассказал о поездке Залужного под Харьков из-за катастрофы на фронте

Tекст: Валерия Городецкая

Киев опасается, что силы России могут взять под контроль Харьковскую область, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров были вынуждены собраться под Харьковом, несмотря на то что «они, похоже, находятся в очень плохих отношениях», заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, украинская армия находится в плохом положении в этом регионе, и украинские генералы пока не знают, как исправить ситуацию.

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