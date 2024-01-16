На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Суд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор»
Суд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор», где прошла «голая вечеринка»
Мосгорсуд признал законной приостановку на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований работы клуба «Мутабор», где ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.
Суд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, жалобу ответчика – без удовлетворения, передает ТАСС. Решение суда, таким образом, вступило в силу.
Ранее работа клуба «Мутабор» была приостановлена по решению Лефортовского суда столицы из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Напомним, источник сообщал, что Роспотребнадзор требовал приостановки работы клуба, поскольку на «голой» вечеринке в этом заведении присутствовал больной инфекционным заболеванием.