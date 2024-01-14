В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе

Кирби заявил, что пришло время Израилю снизить интенсивность боев в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

Кирби заявил, что после возвращения госсекретаря Энтони Блинкена из Израиля, в Белом доме обсуждаются операции по переходу к операциям меньшей интенсивности, сейчас пришел подходящий момент для этого, передает ТАСС.

По его словам, Израиль вывел из Газы часть войск, и меньше наносит удары с воздуха. Кирби считает, что переход к операциям меньшей интенсивности было бы верным шагом в военной кампании против ХАМАС, поскольку военные Израиля смогли предпринять шаги против ресурсов и инфраструктуры, которые ХАМАС использует для совершения нападений.

Сотрудник СНБ отметил, что Вашингтон не ждет от Израиля прекращения противодействия ХАМАС, власти еврейского государства «имеют полное право и обязаны» продолжить действовать против радикального движения.

Между тем, глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС будет продолжаться много месяцев.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Белого дома по ситуации в секторе Газа.

Напомним, Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.