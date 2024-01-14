Лидер «Хезболла» назвал ошибкой удары США по Йемену

Лидер «Хезболла» Насрулла: США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

Tекст: Вера Басилая

Насрулла заявил, что действия американцев говорят о незнании народа Йемена и его воли к сопротивлению. По словам политика, удары крылатыми ракетами ничего не изменят, йеменцы не отступят до тех пор, пока не прекратится «израильская агрессия» в секторе Газа», передает ТАСС.

Лидер «Хезболла» отметил, что каждый араб, мусульманин, свободный и благородный человек обязан заявить сейчас о своей поддержке Йемена, его народа, армии и движения «Ансар Аллах».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права даже думать о нанесении ударов по Йемену.

В посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.