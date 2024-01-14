Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.10 комментариев
Лидер «Хезболла» назвал ошибкой удары США по Йемену
Лидер «Хезболла» Насрулла: США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена
Президент США Джо Байден проявил недальновидность, отдав приказ атаковать территорию Йемена для остановки операции хуситов в Красном море, заявил лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте.
Насрулла заявил, что действия американцев говорят о незнании народа Йемена и его воли к сопротивлению. По словам политика, удары крылатыми ракетами ничего не изменят, йеменцы не отступят до тех пор, пока не прекратится «израильская агрессия» в секторе Газа», передает ТАСС.
Лидер «Хезболла» отметил, что каждый араб, мусульманин, свободный и благородный человек обязан заявить сейчас о своей поддержке Йемена, его народа, армии и движения «Ансар Аллах».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права даже думать о нанесении ударов по Йемену.
В посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.